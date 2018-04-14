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Трамп о ракетном ударе по Сирии: миссия выполнена

15:37, 14.04.2018
Трамп о ракетном ударе по Сирии: миссия выполнена
Фото: wikipedia.org

Президент США Дональд Трамп высоко оценил ночные удары по Сирии, поблагодарив союзников. Об этом Трамп сообщил в своем аккаунте Twitter.

«Идеально исполненный удар прошлой ночью. Спасибо Франции и Великобритании за их мудрость и силу их отличных вооруженных сил. Не могло быть лучшего результата. Миссия выполнена», — написал он.

Ранее стало известно, что США, Франция и Великобритания применили в Сирии 103 ракеты, в том числе крылатые ракеты «Томагавк».

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