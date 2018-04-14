Фарид Мухаметшин заработал в 2017 году более 17,5 миллиона рублей

Фарид Мухаметшин заработал в 2017 году на 300 тыс. больше, чем в 2016-м, — 17 570 285,71 рубля. В его собственности участок площадью 2546 кв. м, два дома — 257,1 кв. м и 308 кв. м, третья доля в квартире площадью 520,8 кв. м и треть стояночного места.

Из транспортных средств у него «Волга», М-20 «Победа», мотовездеход «Ямаха» и снегоход «Арктик-КЭТ», следует из сведений о доходах депутата, опубликованных на сайте Госсовета РТ.

Его супруга задекларировала доход в 9 634 528, 41 рубля. В ее собственности 2/3 доли в квартире площадью 347,2 кв. м, квартира 153,3 кв. м и два стояночных места. Транспортные средства на нее не зарегистрированы.

Также в пользовании у супругов находится несколько земельных участков и два жилых дома.

Напомним, в прошлом году доход Фарида Мухаметшина составил 17,2 млн рублей. В 2016-м — 16,2 млн рублей.