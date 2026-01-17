В Казани на Тэцевской произошел пожар в фуре с водителем внутри

Инцидент случился возле дома №233, где загорелась кабина фуры

На улице Тэцевской в Казани произошло возгорание грузового автомобиля «Мерседес». Инцидент случился возле дома №233, где загорелась кабина фуры, сообщает ГУ МЧС по РТ.



В результате пожара пострадал 54-летний водитель транспортного средства. Мужчина получил ожоги рук второй степени и был доставлен в РКБ для оказания медицинской помощи. Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работали специалисты экстренных служб.

Напомним, что в Татарстане на 400% выросло число жертв на пожарах в новогодние праздники.

Наталья Жирнова