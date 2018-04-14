В Минобороны уточнили, что западные страны выпустили по Сирии 103 ракеты

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США, Франция и Великобритания применили в Сирии 103 ракеты, в том числе крылатые ракеты «Томагавк».



«По имеющейся информации, всего было применено 103 крылатые ракеты, в том числе морского базирования «Томагавк», а также управляемые авиабомбы GBU-38 с самолетов В-1В. Самолеты F-15, F-16 применили ракеты «воздух- земля». Самолетами «Торнадо» британских ВВС выпущено восемь ракет «Scalp EG», — цитирует слова начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковника Сергея Рудского «РИА Новости».



Ранее президент России Владимир Путин сделал официальное заявление по поводу ударов, которые сегодня ночью были нанесены по территории Сирии. Он отметил, что США усугубляют ситуацию и потакают террористам.