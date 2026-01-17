Новости спорта

Терентьев победил в мужском спринте этапа Кубка России в Мирном

14:13, 17.01.2026

Вторым стал татарстанский лыжник Сергей Ардашев

Фото: Динар Фатыхов

Александр Терентьев победил в спринтерской гонке на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Мирном.

В финале выступили следующие лыжники: Сергей Ардашев, Владислав Осипов, Константин Тиунов, Александр Терентьев, Дмитрий Жуль и Ермил Вокуев. Олимпийский чемпион Александр Большунов выбыл на стадии полуфинала.

В гонке победил Александр Терентьев из команды Тюменской области, вторым стал Сергей Ардашев из Татарстана, третий — Константин Тиунов из Ханты-Мансийска.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее в женском спринте победу одержала Алена Баранова из Ленинградской области.

В воскресенье, 18 января, в рамках этапа Кубка России пройдут заключительные гонки у женщин и мужчин в дисциплине скиатлон.

Зульфат Шафигуллин

