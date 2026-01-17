Терентьев победил в мужском спринте этапа Кубка России в Мирном
Вторым стал татарстанский лыжник Сергей Ардашев
Александр Терентьев победил в спринтерской гонке на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Мирном.
В финале выступили следующие лыжники: Сергей Ардашев, Владислав Осипов, Константин Тиунов, Александр Терентьев, Дмитрий Жуль и Ермил Вокуев. Олимпийский чемпион Александр Большунов выбыл на стадии полуфинала.
В гонке победил Александр Терентьев из команды Тюменской области, вторым стал Сергей Ардашев из Татарстана, третий — Константин Тиунов из Ханты-Мансийска.
Ранее в женском спринте победу одержала Алена Баранова из Ленинградской области.
В воскресенье, 18 января, в рамках этапа Кубка России пройдут заключительные гонки у женщин и мужчин в дисциплине скиатлон.
