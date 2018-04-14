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Путин: «Своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии»

11:12, 14.04.2018 2
Путин: «Своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии»
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин сделал официальное заявление по поводу ударов, которые сегодня ночью были нанесены по территории Сирии. Он отметил, что США усугубляют ситуацию и потакают террористам.

«Своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, несут страдания мирному населению, по сути, потакают террористам, семь лет терзающим сирийский народ, провоцируют новую волну беженцев из этой страны и региона в целом. Нынешняя эскалация ситуации вокруг Сирии оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений», — сказал президент.

Он также отметил, что на Вашингтоне уже лежит «тяжелая ответственность за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией».

Кроме того, Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников.

ОбществоВласть
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 14 апр
    Наглеют США
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    Анонимно 14 апр
    И что из этого? Им же на всех .... пофиг им на всех
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