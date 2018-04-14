Доходы арестованного Роберта Мусина в 2017 году сократились на 22,1 млн рублей

В 2017 году депутат Госсовета РТ Роберт Мусин получил годовой доход в 8,99 млн рублей. В 2016 году он отчитывался о сумме в 31,13 млн рублей.



При этом из недвижимости в его собственности остались пять участков суммарной площадью 2,2 млн кв. метров, доля в участке площадью больше 504 тыс. «квадратов» и садовый дом (315,5 кв. метров).

В 2016 году он также указывал парковочное место и квартиру (520,8 кв. метров). В декларации 2017 года прописано, что этим имуществом в равных долях владеют две дочери Мусина. Также на них записаны пять участков земли (общая площадь почти 9 тыс. кв. метров), жилой дом (1,3 тыс. кв. метров).

Еще четыре участка (суммарно — 11 тыс. кв. метров), жилой дом (272,7 кв. метра) и «иное недвижимое имущество» в 2 кв. метра принадлежат жене Роберта Мусина.

Напомним, что Роберт Мусин является главным фигурантом по делу «Татфондбанка». С 3 марта 2017 года он находился в СИЗО под стражей. В январе 2018 года его отпустили под домашний арест.