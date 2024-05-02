Итоги дня: DDoS-атака на «Таттелеком», миллиард за «Казанскую ярмарку», снос киосков в переходе на Кольце
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 2 мая.
- На Игры БРИКС в Казани уже продано 10 тысяч билетов. В спортивную программу включены соревнования по 29 наиболее популярным в странах БРИКС видам спорта. Игры пройдут в открытом формате, ожидается участие около 5 тысяч спортсменов из 75 стран.
- На XV Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum», который пройдет в Казани с 14 по 19 мая, зарегистрировались почти 11 тысяч участников из 79 стран. Ключевая тема форума — «Доверие и сотрудничество». Также впервые на площадке пройдут межправительственные комиссии России и шести государств.
- Исполком Казани выставил на продажу 85,78% акций ОАО «Казанская ярмарка» на сумму более 1 млрд рублей. Мэрии Казани принадлежит ровно столько акций, сколько выставлено на аукцион. По итогам 2023 года убыток ярмарки по РСБУ составил 192 миллиона рублей, снизилась и выручка. Ранее «Реальное время» сообщило о возможных серьезных проблемах компании в будущем по заключению аудиторской организации «Ауди».
- В подземном переходе возле торгового центра «Кольцо» в Казани сносят торговые павильоны. Часть из них уже полностью разрушена, некоторые закрыты непрозрачным тентом, но часть все еще работают.
- В Вахитовском райсуде Казани начались прения по делу Лилии Нуриевой, бывшего казанского риелтора и участницы проекта Finiko. Прокурор требует признать ее виновной в хищении 206 млн рублей в составе преступного сообщества и назначить ей 6 лет и 6 месяцев колонии общего режима.
- Верховный суд Татарстана признал законным и обоснованным решение об аресте Фаила Камаева по делу о взятке. Защитники главы Тукаевского района пытались добиться более мягкой меры пресечения, но им это не удалось, несмотря на предоставленные доказательства.
- Ученик 9-го класса казанской школы №91 Дмитрий Ермолаев стал чемпионом России по тхэквондо ГТФ в возрастной категории 15—17 лет и весовой — до 58 кг. В соревнованиях приняли участие 2 280 спортсменов из 61 субъекта страны. По итогам состязаний спортсмены из Татарстана завоевали 43 медали.
- В Казани задержана 17-летняя карманница из Ярославской области, которая подозревается в 12 эпизодах краж на общую сумму около 1 миллиона рублей. Преступления совершались в основном при посадке в общественный транспорт или в магазинах. По фактам краж возбуждены уголовные дела, подозреваемая заключена под стражу.
- На сетевую инфраструктуру оператора связи «Таттелеком» с утра 2 мая происходит самая массированная в истории компании DDоS-атака. В настоящее время ведутся работы по устранению проблемы, из-за чего могут наблюдаться перебои в работе сайта компании, мобильных приложений и предоставлении услуг связи.
- В Татарстане объявили аукцион на использование помещения и имущества столовой в здании МВД на улице Дзержинского в Казани. Заявиться на конкурс может любое юрлицо или индивидуальный предприниматель. Начальная стоимость аукциона — 270 тысяч рублей, задаток — 2 700 рублей. Заявки принимаются до 17 мая, рассмотрение завершится 21 мая.
- В Верхнеуслонском районе вблизи Иннополиса появится торгово-развлекательный центр с кинотеатром. Его построит застройщик жилого комплекса Dolce Vita, который уверен, что ТРЦ станет точкой притяжения не только для жителей ЖК, но и для всего населения умного города и ближайших поселков.
- Минздрав России помогает жителям регионов, пострадавших от паводков: вакцинировано более 160 тысяч человек, более 30 тысяч пострадавших получили медицинскую помощь. В Оренбургской области помощь оказана 7 301 человеку, в Тюменской — 188 жителям, в Курганской — 444 гражданам. Оказание медицинской помощи находится на личном контроле министра здравоохранения России Михаила Мурашко.
- На Матюшинской трассе произошло ДТП с участием пяти автомобилей. По предварительным данным, водитель «Киа Серато» выехала на встречную полосу, в результате чего погибла, а ее 7-летняя пассажирка получила травмы и была госпитализирована. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.
- Группа компаний «Союз-регион» приобрела убыточную дочернюю компанию «Союз-регион 21» в Чувашии. Основной вид деятельности новой «дочки» — сопровождение компьютерных систем. Финансовые показатели «Союз-региона 21» ухудшаются с каждым годом: в 2023 году выручка составила 19 тысяч рублей, а убыток — 183 тысячи рублей. В то же время сама группа компаний «Союз-регион» отчиталась о выручке в 2,3 миллиарда рублей в 2023 году и чистой прибыли в 12 миллионов рублей.
- В Татарстане произошло столкновение легкового автомобиля и железнодорожного крана на нерегулируемом переезде в промзоне Набережных Челнов. На место выехал Камский транспортный прокурор, обстоятельства случившегося устанавливаются. Транспортная прокуратура напоминает о необходимости соблюдать меры безопасности при переходе через железнодорожные пути.
- В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении главного инженера фирмы, который допустил монтажников к работе по укладке канализационных труб в траншее без откосов. В результате обвала грунта оба рабочих оказались под слоем земли: 50-летний мужчина погиб, а его 21-летний коллега получил травмы. Уголовное дело направлено в суд.
- В Татарстане выдано исламских ипотек более чем на 135 миллионов рублей. В реестр компаний-участниц эксперимента по внедрению партнерского банкинга входят 18 организаций, 14 из которых осуществляют деятельность на территории Татарстана. Итоги эксперимента будут обсуждаться на международном форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».
- В жилом комплексе «Царево» произошел пожар в квартире на третьем этаже трехэтажного дома. Пострадала женщина 1971 года рождения. По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность при курении.
- По данным Министерства экономического развития РФ, в России с 2022 года более чем в два раза выросло число специалистов в области искусственного интеллекта — до 17 615 человек. Также увеличилось количество компаний-разработчиков ИИ-решений, получивших господдержку, — на 669 организаций. При этом 68% специалистов удовлетворены условиями работы в РФ.
- С начала 2024 года российские работодатели демонстрируют рост спроса на ветеринарных врачей: за I квартал компании разместили более 3,4 тыс. вакансий, что на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Конкурируют за ветеринаров в основном компании из сферы сельского хозяйства, а также частные и государственные клиники, занимающиеся лечением домашних животных.
- Американский писатель Пол Остер умер в своем доме в Бруклине в возрасте 77 лет от осложнений, вызванных раком легких. Он был плодовитым романистом, мемуаристом и сценаристом, одним из выдающихся нью-йоркских писателей своего поколения.
- Научный центр безопасности дорожного движения МВД разработал поправки к ГОСТ «Знаки государственные регистрационные транспортных средств», согласно которым наличие флага РФ на номерах автомобилей станет обязательным. Исключение будет сделано только для номеров машин дипломатов. За нарушение нового стандарта предусмотрен штраф в размере 500 рублей.
- На реках Республики Башкортостан зафиксировано снижение уровня воды. На Белой в районе Уфы он составляет 272 см, что на 36 см ниже, чем было накануне. На реке Уфа в районе поселка Шакша уровень воды снизился на 14 см и составляет 321 см. Сохраняются четыре ситуации, связанные с подтоплением участков автомобильных дорог.
- В Казани задержан наркокурьер с почти 2 кг мефедрона, который он планировал сбыть в Татарстане. При задержании у мужчины изъяли сверток с более чем 4 граммами вещества, а при обыске в месте его проживания обнаружили ещё 1 831 грамм наркотика. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, обвиняемый заключен под стражу.
Ключевые события 799-го дня специальной военной операции на Украине:
- ВКС России ракетным ударом поразили пусковую установку ЗРК «Ирис-Т» в районе населенного пункта Островерховка.
- Снайперская пара соединения специального назначения группировки войск «Центр» уничтожила группу пехоты противника, сорвав ротацию ВСУ в зоне СВО.
- Экипажи Т-72Б3 танковых подразделений мотострелковой бригады армейского корпуса группировки войск «Восток» продолжают уничтожать опорные пункты и боевую технику ВСУ на Южно-Донецком направлении.
- Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 3-й штурмовой, 30-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, 13-й и 31-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Синьковка, Боровая и Купянск Харьковской области.
- Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий полностью освободили населенный пункт Бердычи Донецкой Народной Республики, а также улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 59-й мотопехотной, 42-й, 47-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиново, Сокол, Новопокровское и Прогресс Донецкой Народной Республики.
- Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 35-й, 37-й бригад морской пехоты, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области, Михайловка, Ивановка и Тягинка Херсонской области.
- Разведчики «Южной» группировки войск уничтожили противотанковым комплексом «Корнет» тяжелый коптер ВСУ «Баба-Яга». В ночное время суток один из расчетов ПТРК «Корнет» получил информацию о том, что в районе их позиции на малой высоте работает украинский тяжелый коптер «Баба-Яга». Первым же пуском противотанковой ракеты беспилотник противника был уничтожен.
- Штурмовики Су-25 ВКС России сорвали ротацию подразделений противника и уничтожили ангары с техникой ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток». Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам.
- Морские пехотинцы уничтожили диверсионную группу ВСУ, засевшую на одном из островов в Херсонской области. Морпехи Северного флота группировки войск «Днепр» уничтожили до 10 военнослужащих диверсионно-разведывательной группы ВСУ в ходе зачистки одного островов в дельте реки Днепр. Остров полностью взят под контроль российскими подразделениями, оборудованы замаскированные огневые точки и наблюдательные посты.
- Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 12 украинских БпЛА из которых: пять — над территорией Брянской области, один — над территорией Курской области, один — над территорией Белгородской области, два — над территорией Ростовской области и три — над территорией Краснодарского края.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
Олег ИсаковОбщество Татарстан