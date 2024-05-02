Сотрудник фирмы предстанет перед судом по обвинению в нарушении ТБ при ведении строительных работ

В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего сотрудника фирмы, выполнявшей подрядные работы по укладке канализационных труб в Верхнеуслонском районе. Об этом сообщило СУ СК России по Республике Татарстан.

По версии следствия, 2 ноября 2023 года главный инженер допустил к работе двух монтажников, которые должны были укладывать трубы в траншее без откосов. В результате обвала грунта оба мужчины оказались под слоем земли. Сотрудники экстренных служб извлекли их на поверхность, однако 50-летний рабочий скончался на месте, а его 21-летний коллега получил травмы.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Олег Исаков