«Это наговор, чтобы сместить меня»: суд Татарстана оставил в СИЗО главу Тукаевского района

Фото: Ирина Плотникова

Законным и обоснованным решение об аресте Фаила Камаева по делу о взятке признал Верховный суд Татарстана. Защитникам главы Тукаевского района не удалось добиться более мягкой меры пресечения, несмотря на предоставление в суд доказательства, что предполагаемый взяткодатель от имени Камаева участвовал в сделке на 5 млн рублей, сообщает с заседания журналист «Реального времени».



Камаев назвался жертвой «земельных войн»

«Это наговоренное дело», — заявил сегодня сам арестованный и просил суд перевести его под домашний арест с учетом состояния здоровья и его, и супруги. Фаил Камаев напомнил: когда он в конце 2017-го приехал на работу в Тукаевский район, там шли «земельные войны».

— Наш раис республики знает, какова была ситуация в районе... Удалось навести порядок. Более 7 тысяч га были возвращены в хозяйственный оборот. Все земли, которые планировалось перевести для ИЖС (индивидуального жилищного строительства, — прим. ред.), переводы были приостановлены. Много препятствий я чинил для таких людей, — продолжил свою речь глава района. — В связи с чем давно уже хотели решить вопрос с отстранением. Но с поддержкой раиса республики я отстоял эти вопросы, принимал и исполнял законные решения. Я считаю, это наговор, чтобы сместить меня с этого поста.

Напомним, под стражей Камаев находится почти две недели. 19 апреля Набережночелнинский горсуд отправил его в СИЗО до 18 июня по ходатайству сотрудников Следкома.

По версии следствия, в 2022 году глава района получил от представителя одной из коммерческих организаций незаконное вознаграждение в виде денег, строительных материалов, а также работ по строительству своего дома на общую сумму более 1,3 млн рублей. А взамен использовал свои полномочия для оказания содействия этому подрядчику в заключении контрактов на строительные работы по объектам района и своевременной оплаты по ним. В частности, писал рекомендательные письма в ГИСУ в отношении «своего» подрядчика и таким образом пролоббировал получение заказа на 135 млн рублей по капремонту в одной из школ района.

К слову, 5 из 135 млн по тому контракту силовики считают похищенными. В мошенничестве подозревают директора и совладельца казанской компании «Дорстрой Механизмы» (ДСМ) Рамиля Тукмакова, считая его также фактическим руководителем компании «Строитель», выполнявшей работы по капремонту школы. По данным источников «Реального времени», вину в афере Тукмаков частично признал, а еще дал показания о взятке Камаеву. По ходатайству СК этому фигуранту избран запрет определенных действий.

Нюанс в том, что Тукмаков не вполне посторонний для Камаева бизнесмен. Партнерами Тукмакова в актанышском ООО «Татстройинжиниринг» с 2015 года выступают Шамиль Наилевич и Раиль Фаилевич Камаевы — племянник и сын главы Тукаевского района.

До ареста на иждивении главы находились двое несовершеннолетних, а всего у него — пятеро детей.

Версия защиты: заявивший о взятке в миллион «взяткодатель» получил 5 миллионов

По ходатайству адвокатов обвиняемого суд приобщил к материалам дела положительную характеристику от замглавы района, справку о выдаче следствию его загранпаспорта, документы относительно детей. Также на заседании огласили договор, согласно которому Рамиль Тукмаков по доверенности от Фаила Камаева продал его казанскую квартиру на улице Горсоветской. Чем важен этот документ суду, объяснил защитник Евгений Котов.

По его словам, при проверке вопроса о причастности Камаева к предполагаемому преступлению челнинский горсуд ограничился лишь ссылкой на показания «заинтересованного лица» — Тукмакова и аффилированных с ним свидетелей.

— Во вменяемый следствием период в пользу заинтересованного лица обнаружен денежный транш, в разы превышающий сумму предполагаемой взятки, — заявил Макаров. — Это лицо по доверенности от Камаева реализовало квартиру и получило 5 миллионов 50 тысяч рублей. Сведения о передаче части этих средств Камаеву голословны. Таким образом, материальные блага предоставлялись Камаеву не безвозмездно.

Письмо своего клиента в ГИСУ Татарстана с рекомендацией курируемой Тукмаковым фирмы защитник прокомментировал так: «Оно не может расцениваться как лоббирование интересов, поскольку является требованием ГИСУ. Вопрос о включении той или иной организации в список подрядчиков не входит в полномочия главы района».

Также Котов просил суд учесть, что у его клиента есть заболевания, препятствующие его содержанию под стражей, подчеркнув, что представленные результаты обследований получены «задолго до задержания».

— Человек, давший показания в отношении главы муниципального района, в момент их дачи находился в статусе задержанного и уже провел сутки в изоляторе временного содержания, — заметил в свою очередь адвокат Станислав Хораськин, попросив суд подойти к заявлениям такого «свидетеля» критично.

Напомним, задержанный по делу об афере Тукмаков, в отличие от Камаева, получил судебный запрет определенных действий.

Кроме того, Хораськин отметил: в уголовном деле до сих пор нет доказательств того, что его подзащитному действительно передавались какие-либо строительные материалы, есть лишь ссылка о работе лиц на строительстве дома.

В свою очередь, представитель прокуратуры Татарстана назвал подозрения в адрес главы обоснованными, а выводы суда первой инстанции — мотивированными.

Верховный суд РТ оставил Камаева в СИЗО Чистополя, при этом исключив из текста решения ссылку на его показания в статусе подозреваемого. В перерыве заседания Камаев не стал жаловаться журналистам на состояние здоровья и решил не называть предполагаемых «заказчиков» своего преследования.

Завтра Фаилу Камаеву исполняется 55 лет.

Ирина Плотникова