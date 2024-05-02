«В целях социальной справедливости»: в Казани прокурор просит 6,5 года для досудебщицы ОПС Finiko

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня в Вахитовском райсуде Казани стартовали прения по делу москвички Лилии Нуриевой, в прошлом — казанского риелтора и «звезды 10-го уровня» в криптовалютном проекте Finiko. Прокурор Рамиль Галиев просит признать ее виновной в мошенническом хищении 206 млн рублей в составе преступного сообщества и наказать реальным сроком в 6 лет и 6 месяцев колонии общего режима, передает журналист «Реального времени».



Явившиеся в суд потерпевшие Нуриеву не знают



По мнению прокурора, лишь изоляция от общества будет способствовать целям социальной справедливости и предотвращения общественной опасности таких преступлений. При этом в числе смягчающих обстоятельств Галиев назвал и двух несовершеннолетних детей обвиняемой.

Кроме того, он просил суд в рамках дела досудебщицы удовлетворить и все заявленные по делу иски.

Сегодня на заседание впервые пришли и семеро потерпевших. И признались — никто из них лично с подсудимой Нуриевой не знаком, деньги передавали другим людям, в частности — «вице-президенту» проекта Диане Ахметзяновой. Шестеро вкладчиков криптопирамиды от выступления в прениях отказались, одна заявила — с позицией обвинения согласна.

Напомним, Нуриева оказалась в СИЗО по «финикийскому» обвинению в сентябре 2021 года, в апреле 2022-го заключила досудебное соглашение с первым замом генерального прокурора РФ, в сентябре того же года была освобождена из-под стражи.

В 2024-м она предстала перед Вахитовским райсудом Казани, поскольку именно в этом районе ранее располагались главные офисы криптовалютного «проекта автоматической генерации прибыли». Вину Лилия Нуриева полностью признала, ходатайствовала о рассмотрении ее дела в особом порядке — без допроса свидетелей и исследования доказательств, подтверждающих обвинение.

Порой такие процессы в особом порядке занимают в суде лишь один день, однако в случае с досудебщицей дела Finiko все оказалось сложнее. Гособвинителю Рамилю Галееву требовалось подтвердить, что условия соглашения с Генпрокуратурой Нуриева выполнила. Поэтому на протяжении нескольких заседаний в суде оглашали протоколы допросов и очных ставок фигурантки, где та давала изобличающие показания против себя и других обвиняемых по делу — в том числе против основателя проекта Кирилла Доронина, «вице-президентов» Ильгиза Шакирова и Андрея Галущенко. Последнего она называла «серым кардиналом» при Доронине.

«Она уже потеряла очень много. Практически лишилась семейного счастья»

Сама подсудимая от выступления в прениях воздержалась. Ее адвокат Мария Белоусова просила суд не лишать ее клиентку свободы. При этом ссылалась не только на деятельное раскаяние и помощь следствию в рамках досудебного соглашения.



— Фактически она состояла в пирамиде чуть более шести месяцев, хотя пирамида существовала несколько лет. И даже руководитель следственной группы Антонов обратил внимание: Нуриева — единственная из всех обвиняемых, которая вложила в проект собственные деньги, — отметила адвокат.

Мария Белоусова напомнила — год Лилия Нуриева провела в СИЗО: «За это время произошло ухудшение состояния здоровья, проблемы с детьми, развод с мужем. То есть она уже потеряла очень много. Практически лишилась семейного счастья».

Относительно заявленных гражданских исков адвокат заявила, что раз Нуриева полностью признает обвинение в преступлении в составе ОПС, то нельзя делить потерпевших на «наших и не наших». «Все наши, мы за это несем ответственность», — заметила защитник, но напомнила — арестованное по делу имущество полностью покрывает все требования по гражданским искам.

«До задержания Нуриева имела безупречную репутацию, основной источник дохода. Она руководила фирмой, которая занималась арендой и продажей недвижимости. Была медийной и популярной в Татарстане личностью, поэтому и была привлечена в пирамиду Finiko — потому что была популярной, и люди ей верили. Считаю, исправление возможно и без изоляции от общества», — выступила адвокат Белоусова.



По завершении прений суд назначил на 17 мая выступление подсудимой с последним словом.

Напомним, на следствии Лилия Нуриева заявляла, как в свое время «вице-президент» Finiko Диана Ахметзянова лично убеждала вкладчиков в гарантиях возврата средств и уверяла, что проект не является финансовой пирамидой, поскольку работает не только на биржах — инвестирует в строительство, планирует построить школу, больницу, город-стартап... На том же допросе досудебщица упоминала, как в СИЗО слышала от Ахметзяновой данные о ее «финикийских» доходах — 30 млн рублей в месяц.

В своих подробных показаниях Лилия Нуриева сетовала, что из 530 «звезд 10-го уровня» обвиняют только ее, и называла следователям десятки фамилий тех, кто также должен отвечать по уголовному делу.

Заметим, обвинение в организации ОПС и участии в нем и мошенничестве предъявлено и десяти фигурантам основного дела Finiko. Причем в окончательной редакции обвинительного заключения фигурируют лишь два факта обмана потерпевших непосредственно Нуриевой на общую сумму менее 2 млн рублей.

Перед майскими праздниками обвинение по делу этой десятки «финикийцев», включая Доронина, утвердила Генпрокуратура РФ. Ущерб по этому делу вырос до 209 млн рублей.

Сегодня же, через пару часов после прений Нуриевой, дело Доронина и компании поступило в Вахитовский суд.

Ирина Плотникова