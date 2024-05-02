Мэрия Казани избавляется от акций «Казанской ярмарки»

Фото: Максим Платонов

Исполком Казани выставил на продажу 85,78% акций ОАО «Казанская ярмарка». Всего распродают 671 157 акций организации на сумму более 1 млрд рублей. Согласно пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности организации, мэрии Казани в лице комитета земельных и имущественных отношений принадлежит ровно столько акций, сколько выставили на аукцион.



Всего за 2023 год «Казанская ярмарка» сообщила о заключении трех сделок. Одна из них — иск комитета земельных и имущественных отношений к акционерному обществу на 193,23 миллиона рублей. Две другие — договоры на аренду площадей с АНО «ВИКО-Казань» на общую сумму 24,3 миллиона рублей.

Напомним, что по итогам 2023 года убыток ярмарки по РСБУ составил 192 миллиона рублей, кроме того, снизилась и выручка с 47,9 до 42,8 миллиона рублей.

Также «Реальное время» ранее сообщило о том, что аудиторская организация «Ауди» в своем заключении о годовой бухгалтерской отчетности «Казанской ярмарки» указала на возможные серьезные проблемы компании в будущем.

— Эта ситуация «может вызывать значительные изменения в способности организации продолжать свою деятельность непрерывно, в следствие чего Общество ... не сможет погасить свои обязательства в рамках обычных условий ведения бизнеса», — отметил аудитор компании.

Кроме того, 17 апреля 2024 года химический завод имени Карпова вышел из числа акционеров «Ярмарки». Решение об этом приняли на совете директоров. Тогда химзавод заявили о продаже 2 775 обыкновенных бездокументарных акций «Казанской ярмарки».

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Олег Исаков