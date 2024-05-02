Камская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства ДТП на железнодорожном переезде в Набережных Челнах

В Татарстане 2 мая около 13.30 мск произошло столкновение легкового автомобиля и железнодорожного крана. ДТП случилось на нерегулируемом железнодорожном переезде, который находится в промзоне Набережных Челнов.

На место происшествия выехал Камский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа. В данный момент прокуратура устанавливает все обстоятельства случившегося. Также будет проведена проверка соблюдения требований безопасной эксплуатации железнодорожного транспорта. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Транспортная прокуратура напоминает гражданам о необходимости соблюдения мер личной безопасности при передвижении через железнодорожные переезды. Неосторожные действия могут привести к необратимым последствиям.

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Разиль Самигуллин