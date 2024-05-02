«Жителям выйти некуда»: застройщик ЖК Dolce Vita возведет первый торговый центр для Иннополиса

Фото: Максим Платонов

Торговый центр станет местом притяжения для всех



В Верхнеуслонском районе вблизи Иннополиса построят торгово-развлекательный центр с кинотеатром. ТРЦ возведет на территории жилого комплекса Dolce Vita одноименный застройщик. При этом в компании не сомневаются, что он станет точкой притяжения не только для населения ЖК, но и для жителей всего умного города и ближайших поселков, ведь подобных объектов поблизости просто нет.

— У нас будет большой торговый центр. Мы его задумали как раз потому, что он здесь необходим. Взять Иннополис, где жителям выйти, собственно, некуда. Поэтому наш ТЦ не несет только торговые функции, он станет местом притяжения для жителей и нашего ЖК, и прилегающих территорий, включая Иннополис. Мы планируем построить в нем кинотеатр, спортивный комплекс, будут и торгово-офисные форматы. ТРЦ у нас запланирован примерно в перспективе нескольких лет. Будем строить его самостоятельно, подключив проектные группы из Москвы, — сообщила «Реальному времени» коммерческий директор ООО «СЗ Дольче Вита» Анна Абрамова.

— У нас будет большой торговый центр. Будем строить его самостоятельно, — сообщила Анна Абрамова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Торгово-развлекательный центр будет двух- или трехэтажным, формата среднего ТЦ районного уровня — точные параметры и площадь в компании пока не называют. Но подтвердили, что по размерам его можно сопоставить, к примеру, с такими объектами, как строящийся торговый центр в казанском «Арт Сити». Площадь последнего — порядка 40 тысяч «квадратов».

«Мы сейчас разрабатываем концепцию»

— У нас есть четкое понимание необходимости этого торгового центра. Потому что есть запрос от жителей Иннополиса, которым попросту некуда сходить. И близлежащие поселения лишены каких-то точек общения, — добавила спикер.

При этом ТРК будет не единственным объектом недостающей инфраструктуры в районе — в этой же локации могут появиться парк аттракционов и здравница.

В Верхнеуслонском районе вблизи Иннополиса построят торгово-развлекательный комплекс с кинотеатром. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Мы сейчас разрабатываем эту концепцию, в том числе работаем над концепцией строительства санатория, который будет недалеко от нашего жилого комплекса. И он тоже будет от нашего застройщика, то есть мы возведем его своими силами. Причем там очень интересная идея. Нужно сделать наконец санаторий, чтобы люди перестали ездить куда-то, а находили ответы на свои запросы здесь. Да, санаторий не будет присоединен к ЖК территориально, но он будет рядом, в той же локации, — пояснила Анна Абрамова.

По ее словам, все идеи пока на уровне концепции и проектирования, непосредственно к строительству ТРЦ компания приступит скорее всего через год и позже. В планах также создать коворкинг — специально под него в комплексе возведут два бизнес-центра.

Василя Ширшова