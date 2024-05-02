Флаг РФ может стать обязательным атрибутом номерных знаков машин в России

Фото: Максим Платонов

Научный центр безопасности дорожного движения МВД разработал поправки к ГОСТ «Знаки государственные регистрационные транспортных средств». Если поправки будут приняты, то наличие флага РФ на государственных регистрационных знаках автомобилей станет обязательным для всех автовладельцев в России, сообщает «Коммерсантъ».

Исключение будет сделано только для номеров машин дипломатов — для них триколор останется факультативным.

В настоящее время номера без флага можно заказать в частной компании. Такие номера, как правило, используют россияне, которые выезжают за рубеж и опасаются атак вандалов. За нарушение нового стандарта предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

Депутат Александр Хинштейн, поддержавший поправки, заявил, что новая норма не будет иметь обратной силы.

Напомним, ранее министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко выступил с инициативой ввести цветовую дифференциацию регистрационных номеров для электромобилей.

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Олег Исаков