На Игры БРИКС в Казани уже продано 10 тысяч билетов

В настоящее время можно приобрести билеты на соревнования по плаванию, спортивной гимнастике, фехтованию, синхронному плаванию, дзюдо, прыжкам в воду, бадминтону, каратэ, спортивной борьбе, самбо, ушу, корэшу и борьбе на поясах. Билеты поступили в продажу 23 апреля, их стоимость варьируется от 100 до 300 рублей.

С 6 по 7 мая также начнется продажа билетов на соревнования по другим видам спорта, таким как легкая атлетика, художественная гимнастика, пляжный волейбол, баскетбольное двоеборье, бокс, настольный теннис, гребной спорт, теннис и тяжелая атлетика.

Игры стран БРИКС пройдут в Казани с 10 по 26 июня 2024 года. В спортивную программу включены соревнования по 29 наиболее популярным в странах БРИКС видам спорта. Для проведения соревнований будут задействованы 18 спортивных объектов. Игры пройдут в открытом формате, ожидается участие около 5 тысяч спортсменов из 75 стран.

Ранее делегаты из стран БРИКС рассказали о подготовке своих стран к предстоящим играм. Так, из Венесуэлы приедет около 90 спортсменов, они будут соревноваться в 11 видах спорта. Глава делегации отметил, что их страна особенно гордится своими каратистами, которые в настоящее время готовятся к Олимпийским играм.

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Разиль Самигуллин