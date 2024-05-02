В Татарстане выдали исламских ипотек на сумму 135 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов заявил, что в республике выдано исламских ипотек более чем на 135 миллионов рублей. Об этом сообщил «РБК-Татарстан».

Кроме того, министр рассказал, что на данный момент в реестр компаний-участниц эксперимента по внедрению партнерского банкинга входят 18 организаций. Из них 14 осуществляют деятельность на территории Татарстана, 10 зарегистрированы в республике.

Первые итоги эксперимента по внедрению партнерского банкинга в четырех регионах страны (Татарстане, Башкирии, Дагестане и Чечне) планируется обсудить на международном форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» на сессии Банка России. Состоится также заседание экспертного совета по партнерскому финансированию, где будут обсуждаться инициативы по совершенствованию механизмов эксперимента.

Республика уже направила свои предложения, которые включили в федеральный план данного пилотного проекта. Инициативы основаны на региональном плане проведения эксперимента и включают семь направлений.

— Одним из них является уравнивание условий налогообложения и доступа к мерам господдержки для партнерских финансовых продуктов по сравнению с традиционными, — отметил министр.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Олег Исаков