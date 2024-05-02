Умер американский писатель Пол Остер

Фото: Екатерина Петрова

Американский писатель Пол Остер умер 30 апреля в своем доме в Бруклине в возрасте 77 лет. Об этом сообщила изданию The New York Times его супруга, писательница Сири Хустведт. Она также уточнила, что он умер от осложнений, вызванных раком легких.

Пол Остер был плодовитым романистом, мемуаристом и сценаристом. Он прославился в 1980-х годах постмодернистским возрождением нуарного романа и стал одним из выдающихся нью-йоркских писателей своего поколения. СМИ называли Остера «литературной суперзвездой», а британское литературное приложение Times — «одним из самых поразительно изобретательных писателей Америки».

Пол Остер переехал в Бруклин, Нью-Йорк, в 1980 году. С того времени этот город стал своего рода символом в его работах, в том числе в «Нью-Йоркской трилогии», которую высоко оценили критики. Писателя начали воспринимать как хранителя богатого литературного прошлого Бруклина, а также как источник вдохновения для нового поколения романистов, которые переезжали в этот район позже.

Карьера писателя начала стремительно развиваться с 1982 года, когда вышли в свет мемуары «Измышление одиночества». Это ненавязчивые размышления о своих отдаленных отношениях с недавно умершим отцом. В 1985 году вышел первый роман Остера «Стеклянный город», который был отклонен 17 издательствами. Эта книга стала первой частью его знаменитой «Нью-Йоркской трилогии», которую The New York Times включила в список 25 самых значительных романов о Нью-Йорке, написанных за последние сто лет.

Популярность Остера вышла далеко за пределы Нью-Йорка и Соединенных Штатов. Только во Франции Пол Остер получил несколько литературных премий, а в Великобритании его роман «4321», вышедший в 2017 году, получил Букеровскую премию.

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Екатерина Петрова