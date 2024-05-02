В подземном переходе возле «Кольца» в Казани сносят торговые павильоны

Фото: Реальное время

В подземном переходе возле торгового центра «Кольцо» в Казани сносят торговые павильоны. Об этом сообщили читатели «Реального времени».

На представленных фотографиях видно, что у части торговых точек уже отсутствуют стены, некоторые из них закрыты непрозрачным тентом. При этом часть павильонов все еще работают, уточняют очевидцы.

«Реальное время» направило запрос в пресс-службу мэрии Казани, чтобы узнать о причинах проведения работ. На момент публикации этой новости ответ от руководства города не поступил.

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Артем Гафаров