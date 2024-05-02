В Пестречинском районе Татарстана произошел пожар в ЖК «Царево»

В жилом комплексе «Царево» Пестречинского района произошел пожар. По прибытии пожарных подразделений выяснилось, что возгорание произошло в квартире на третьем этаже трехэтажного дома. Горели мебель и вещи.

В результате пожара пострадала женщина 1971 года рождения. С термическими ожогами лица, верхних конечностей и туловища 2-3 степени (50%) пострадавшую госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу Казани. Площадь пожара составила 2 кв. метра. По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность при курении.



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Разиль Самигуллин