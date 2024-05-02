«Таттелеком» сообщил о DDoS-атаке на свою инфраструктуру

Фото: Максим Платонов

Сегодня сетевая инфраструктура оператора связи «Таттелеком» подверглась самой массированной в истории компании DDоS-атаке. Информацию об этом «Реальному времени» подтвердили в пресс-службе организации.



— С утра 2 мая происходит самая массированная в истории компании DDоS-атака на сетевую инфраструктуру. На данный момент ведутся работы по устранению проблемы. Могут наблюдаться перебои в работе сайта компании, мобильных приложений и предоставлении услуг связи. Приносим извинения за доставленные неудобства, — говорится в сообщении.

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