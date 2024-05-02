В Башкортостане вода ушла со всех затопленных участков

Постепенное снижение уровня воды наблюдается на реках Республики Башкортостан, сообщил исполняющий обязанности председателя Госкомитета Башкирии по ЧС Кирилл Первов.

— По состоянию на сегодняшний день, уровень реки Белая в районе Уфы составляет 272 см, что на 36 сантиметров ниже, чем было зафиксировано накануне. Аналогичная ситуация наблюдается и на реке Уфа в районе поселка Шакша, где уровень воды снизился на 14 см и составляет 321 см, — отметил он.

Подтопления садовых участков и придомовых территорий, которые ранее вызывали опасения, больше не являются проблемой, поскольку вода с этих территорий полностью ушла.

— Тем не менее, сохраняются четыре ситуации, связанные с подтоплением четырех участков автомобильных дорог в трех муниципальных образованиях: город Уфа, Баймакский и Чишминский районы. За ними продолжается наблюдение, подытожил и.о. председателя.

Напомним, что за последние дни откачали более 677 тысяч кубометров воды. Кроме того, с различных населенных пунктах и районах России от водной стихии освободили тысячи домов и участков.

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