В Казани задержали серийную карманницу

Сотрудники казанской полиции задержали 17-летнюю карманницу, которая оказалась уроженкой Ярославской области. По предварительным данным следствия, она причастна к 12 эпизодам краж на территории Казани, а сумма ущерба составила около 1 миллиона рублей.

С начала февраля 2024 года в полицию стали поступать заявления от жителей Казани о хищении имущества. В ходе опроса потерпевших выяснилось, что все они лишились мобильных телефонов. Сотрудники полиции установили, что преступления совершались в основном при посадке в общественный транспорт или в магазинах, сообщила пресс-служба МВД по РТ.

Оперативно-сыскной отдел уголовного розыска МВД России по Казани установил личность и местонахождение подозреваемой. Девушка созналась в содеянном и рассказала, что продавала похищенные телефоны в другом городе, а вырученные деньги потратила.

По факту преступлений были возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража». На время предварительного следствия злоумышленнице избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Олег Исаков