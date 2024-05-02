В Казани задержан наркокурьер с крупной партией мефедрона

Сотрудники полиции Казани задержали в Ново-Савиновском районе города оптового наркокурьера, планировавшего сбыть почти 2 кг мефедрона.

При задержании у мужчины изъяли сверток с мефедроном массой более 4 граммов. После этого полицейские провели обыск в месте его проживания, где обнаружили и изъяли еще 1 831 грамм синтетического наркотика. Часть вещества была расфасована по пакетикам, а остальное хранилось в пластиковом тазу и кувшине.

По версии полиции, подозреваемый планировал сбыть всю партию запрещенного вещества на территории Республики Татарстан. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Обвиняемый заключен под стражу. Ранее в Казани задержали руководителя автономной некоммерческой организации «Центр социальной поддержки граждан «Доверие» Дениса Логунова. Он подозревается в серии покушений на незаконный сбыт наркотических средств.

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Разиль Самигуллин