Официальный дилер КАМАЗа обзавелся убыточной «дочкой» в Чувашии

Фото: Максим Платонов

Официальный дилер ПАО «КАМАЗ» — группа компаний «Союз-регион» — обзавелся убыточной «дочкой» в Чувашии, узнало «Реальное время». Бывшее чебоксарское ООО «Комплектторгсервис» поровну разделили между собой «Союз-регион» и местное чувашское ООО «АТС». Возглавил «Союз-регион 21» директор группы компаний Андрей Ляпунов.

Основана дочка дилера КАМАЗа в 2016 году, и в последнее время она показывала неутешительные финансовые результаты. Как минимум последние три года «Союз-регион 21» находится в убытках. Если по итогам 2021 года компания показала выручку в миллион рублей при убытке в 91 тысячу, то по итогам 2022-го в бухгалтерской отчетности организации в графе «выручка» стоит прочерк, а убыток составил 129 тысяч. Еще хуже компания почувствовала себя в 2023 году: выручка составила 19 тысяч, а убыток — 183 тысячи рублей.



Сама же группа компаний «Союз-регион» отчиталась в 2023 году о выручке в 2,3 миллиарда, что находится примерно на одном уровне с показателями трех предыдущих лет. Чистая прибыль ГК в 2023 году составила без малого 12 миллионов рублей. Самым денежным за последние пять лет для «Союз-региона» оказался 2019-й: тогда компания отчиталась о выручке в 7,4 миллиарда при чистой прибыли в 38,5 миллиона.

Что примечательно, так это основной вид деятельности ООО «Союз-регион 21» — сопровождение компьютерных систем. При этом в активе группы компаний уже есть предприятие в Чувашии с очень похожим названием: ООО «Союз 21-регион». Его финансовые показатели уже заметно лучше новой «дочки». По итогам 2023 года «Союз 21-регион» отчитался о выручке в 723,7 миллиона и чистой прибыли в 92 тысячи. Для сравнения, в 2022 году она составляла 5,3 миллиона рублей. Занимается «Союз 21-регион», согласно ОКВЭД, тем же, что и родительская ГК — торговлей автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.

Как и в случае с «Союз-регион 21», группе компаний «Союз-регион» принадлежит только 50% доли в уставном капитале «Союз 21-регион». Вторая половина находится в распоряжении чувашского ООО «Автосервис». Уставные капиталы обоих чебоксарских «Союзов» составляют минимальные 10 тысяч рублей. Такой же уставной капитал и у родительской группы компаний.

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Артем Гафаров