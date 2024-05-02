В России подготовили более 17 тысяч специалистов в области искусственного интеллекта

Фото: Радиф Кашапов

По состоянию на апрель 2024 года в России подготовили 17 615 специалистов в области искусственного интеллекта. Об этом «Реальному времени» стало известно из статистики Министерства экономического развития Российской Федерации. Отметим, что с 2022 года число ИИ-специалистов возросло более чем в два раза — с 8 616 человек до 17 615.

Кроме того, в промежуток с января 2022 по апрель 2024 года в стране увеличилось количество компаний-разработчиков ИИ-решений, получивших государственную поддержку в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект». Их прирост составил 669 компаний — со 188 до 857.

Также к числу обладателей знаний в области ИИ присоединились 3 832 человека, получивших дополнительное образование в этой сфере, а также в смежных областях с использованием механизма персональных цифровых сертификатов.

При этом, согласно статистике министерства, 68% человек, заинтересованных в развитии технологий искусственного интеллекта, удовлетворены условиями работы в Российской Федерации.

Напомним, что в Казани на перекрестке улиц Качалова и Шаляпина установят интеллектуальную транспортную систему. Ее главной целью называют автоматизацию процессов управления дорожным движением и, как результат, повышение безопасности на дорогах.



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Олег Исаков