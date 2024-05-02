В Приволжском федеральном округе спрос на ветеринаров вырос на 37%

Фото: Динар Фатыхов

С начала 2024 года российские работодатели демонстрируют рост спроса на ветеринарных врачей. За I квартал текущего года компании разместили более 3,4 тыс. вакансий для ветеринаров, что на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказали аналитики hh.ru.

Сильнее всего спрос на ветеринарных врачей вырос в Уральском (+71%) и Северо-Западном (+40%) федеральных округах, а также в Санкт-Петербурге (+40%). В Приволжском ФО спрос вырос на 37%.

Конкурируют за ветеринаров в основном компании из сферы сельского хозяйства, а также частные и государственные клиники, занимающиеся лечением домашних животных.

Несмотря на растущий спрос, ветеринарная сфера испытывает дефицит кадров. На одну вакансию в данной сфере сейчас приходится 3 резюме. Конкуренция среди соискателей в ветеринарной сфере почти отсутствует на Урале и Дальнем Востоке — здесь на одну вакансию приходится менее 2 резюме. В Поволжье на одну вакансию приходится порядка 2 резюме от ветеринаров, отметили аналитики.

При этом медианная предлагаемая зарплата в вакансиях для ветеринарных врачей в начале этого года — 59 900 рублей, что на 3 100 рублей больше, чем в начале 2023 года. Сильнее всего предлагаемый доход за год вырос на Урале и Дальнем Востоке (+12 500 рублей). В Поволжье зарплаты ветеринаров за год выросли почти на 4 тысячи до 53 700.

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Олег Исаков