В Татарстане произошло ДТП с участием пяти автомобилей

На Матюшинской трассе 2 мая произошло ДТП с участием пяти автомобилей. По предварительным данным, водитель автомобиля «Киа Серато» 1984 г. р., двигавшегося со стороны села Усады в направлении Оренбургского тракта, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с четырьмя автомобилями.

В результате ДТП водитель автомобиля погибла на месте происшествия, а ее пассажирка, девочка 7 лет, была госпитализирована в Детскую республиканскую клиническую больницу с травмами различной степени тяжести.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают обстоятельства произошедшего. Напомним, за 1 мая 2024 года в Казани было зарегистрировано 88 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. В одном из них погиб человек.

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Разиль Самигуллин