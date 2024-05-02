Казанский школьник стал чемпионом России по тхэквондо ГТФ

Ученик 9-го класса казанской школы №91 Дмитрий Ермолаев стал чемпионом России по тхэквондо ГТФ. Он победил в возрастной категории 15—17 лет и весовой до 58 кг. Чемпионат и первенство России по тхэквондо проходили с 21 по 27 апреля в Казани. В соревнованиях приняли участие 2 280 спортсменов из 61 субъекта страны.

По итогам состязаний спортсмены из Татарстана завоевали 43 медали: 10 золотых, 17 серебряных и 16 бронзовых. Юный спортсмен в 15 лет имеет звание мастера спорта и третью категорию спортивного судьи.

Ранее финальный этап кубка Федерации зимнего плавания России «Русский открытый кубок Тихого океана» завершился во Владивостоке. В соревнованиях приняла участие Танзиля Шайхулова, представлявшая Татарстан.

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Разиль Самигуллин