В пострадавших от паводка регионах минздрав оказал помощь более 30 тысячам человек

Минздрав России продолжает оказывать медицинскую помощь жителям пострадавших от паводков регионов, так, ведомство помогло более чем 30 тысячам людей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава России.



В Оренбургской области медицинская помощь потребовалась 7301 человеку, из которых 447 пришлось госпитализировать. Большинство пациентов уже выписаны по выздоровлению, на стационарном лечении остаются 10 детей. Более 160 тысяч жителей, в том числе более 70 тысяч детей, прошли вакцинацию от гепатита А.

Тюменская область также нуждается в медицинской помощи после паводков. Здесь помощь оказана 188 жителям, 16 из которых были госпитализированы, а 6 остаются на стационарном лечении. Амбулаторно помощь получили 172 жителя. Вакцинацию от гепатита А прошли 34 тысячи граждан.

Более 30 тысяч человек в Курганской области прошли вакцинацию от гепатита А, и 444 человека получили необходимую медицинскую помощь после паводка. Из них 109 были госпитализированы, 26 остаются на лечении в стационаре и 333 получили помощь амбулаторно.

Оказание медицинской помощи в регионах, затронутых паводками, находится на личном контроле министра здравоохранения России Михаила Мурашко. Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко встретился с министром здравоохранения КНДР Чон Му Римом. Россия и КНДР парафировали соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и науки. Стороны также обсудили перспективы сотрудничества в фармации, научной и практической медицине.

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Разиль Самигуллин