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В пострадавших от паводка регионах минздрав оказал помощь более 30 тысячам человек

13:57, 02.05.2024

Минздрав России продолжает оказывать медицинскую помощь жителям пострадавших от паводков регионов, так, ведомство помогло более чем 30 тысячам людей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава России.

В Оренбургской области медицинская помощь потребовалась 7301 человеку, из которых 447 пришлось госпитализировать. Большинство пациентов уже выписаны по выздоровлению, на стационарном лечении остаются 10 детей. Более 160 тысяч жителей, в том числе более 70 тысяч детей, прошли вакцинацию от гепатита А.

Тюменская область также нуждается в медицинской помощи после паводков. Здесь помощь оказана 188 жителям, 16 из которых были госпитализированы, а 6 остаются на стационарном лечении. Амбулаторно помощь получили 172 жителя. Вакцинацию от гепатита А прошли 34 тысячи граждан.

Более 30 тысяч человек в Курганской области прошли вакцинацию от гепатита А, и 444 человека получили необходимую медицинскую помощь после паводка. Из них 109 были госпитализированы, 26 остаются на лечении в стационаре и 333 получили помощь амбулаторно.

Оказание медицинской помощи в регионах, затронутых паводками, находится на личном контроле министра здравоохранения России Михаила Мурашко. Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко встретился с министром здравоохранения КНДР Чон Му Римом. Россия и КНДР парафировали соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и науки. Стороны также обсудили перспективы сотрудничества в фармации, научной и практической медицине.

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Разиль Самигуллин
Общество

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