МВД Татарстана ищет нового подрядчика в столовую на Дзержинского в Казани

Фото: Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», в Татарстане объявили аукцион на использование помещения и имущества столовой в здании МВД Татарстана на улице Дзержинского в Казани. Согласно приложенной документации, заявиться на конкурс может любое юрлицо или индивидуальный предприниматель.

Начальная стоимость аукциона составляет 270 тысяч рублей с шагом в 5% — 13,5 тысячи. Задаток составляет 1% от начальной стоимости — 2 700 рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 17 мая. Рассмотрение должно начаться в этот же день и завершиться 21 мая.

В приложенной к аукциону документации указано, что площадь передаваемого в безвозмездное пользование помещения составляет 97,1 квадратного метра. Здание, в котором оно расположено, 2007 года постройки. В помещении есть горячее и холодное водоснабжение, канализация, центральное отопление и электроэнергия.

Поделена столовая на пять помещений: доготовочную (21,4 «квадрата»), раздаточную (45,7), моечную (8,1), бухгалтерию (20,7) и туалет (1,2 квадратного метра). Договор с победителем аукциона заключат на три года, по истечении которых подрядчик должен будет вернуть имущество в том состоянии, в котором он его получил.

По условиям проекта договора, арендатор помещения должен будет за свой счет поддерживать имущество в исправном состоянии, проводить текущий ремонт, оплачивать коммунальные, эксплуатационные и иные услуги. Приступить к работе нужно будет в течение одного месяца с даты заключения договора.

Сотрудникам Министерства внутренних дел необходимо будет предлагать завтрак и обед. В первом случае подрядчик должен будет предлагать питание из трех блюд: каш на молоке, сдобы, плюшек и иной выпечки, в качестве напитков в договоре указаны чай с сахаром, кофе, компот и кисломолочные продукты. Обед же должен будет состоять из пяти блюд: салата; на первое — суп с мясом; на второе — мясное, куриное или рыбное на выбор; гарнира; напитков.

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Артем Гафаров