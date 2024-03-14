Итоги дня: молодежь всего мира в Казани, мусор в пригородных поселках, капремонт главной дороги Куюков
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 14 марта:
- Центральный банк прогнозирует пик годовой инфляции в России на второй квартал 2024 года.
- Казанский метрополитен будет работать в часы пик с 11 поездами до конца марта.
- Татарстан начинает расставлять приоритеты в межрегиональном экономическом сотрудничестве, сделав ставку на сближение с лояльными регионами. После трехлетнего перерыва представители Татарстана и Кировской области создали рабочую группу по расширению направлений сотрудничества. Детальный план по перезагрузке, скорее всего, будет согласован после президентских выборов, когда главы регионов покажут проценты явки на местах. Пока же «Татнефть» получила гарантии выхода собственной сети АЗС на топливный рынок области, который отличается низкой конкурентностью и высокими ценами.
- С 13 по 16 марта в Татарстане проходит региональная программа Всемирного фестиваля молодежи. Вчера в Казань прибыли около 100 делегатов из 50 стран, в том числе Италии, Испании, Аргентины, Швеции, Саудовской Аравии. В Национальной библиотеке РТ с гостями встретился министр по делам молодежи республики Ринат Садыков.
- СК начал расследование после обрушения крыши крыльца школы в Дрожжановском районе. Делом заинтересовался председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
- Зеленодолец потерял более 3,6 млн рублей в надежде заработать на криптовалюте.
- Совет Федерации предложил запретить использование кредитных карт и займов в азартных играх.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики в преддверии президентских выборов.
- Прокуратура оштрафовала ГИСУ Татарстана на 100 тысяч рублей.
- От улицы Меховщиков до Ново-Татарского кладбища в Казани создадут комплексную инфраструктуру.
- В 2024 году улицу Овражную в деревне Куюки капитально отремонтируют на участке от Никольской церкви до административной границы Казани.
- Индекс потребительских цен в России в феврале составил 100,68% по сравнению с январем 2024 года.
- В феврале 2024 года в России изменились цены на отдельные виды плодоовощной продукции. По сравнению с предыдущим месяцем больше всего подорожал виноград — на 8,1%. Следом идут: капуста (+10,4%), огурцы (+8,6%), свекла (+7,3%), морковь (+5,3%) и помидоры (+4,9%). Также увеличились цены на бананы (+2,3%), яблоки (+2,0%), репчатый лук (+4%) и картофель (+1,6%).
- В феврале 2024 года в России изменились средние цены на различные медицинские товары и лекарственные препараты. В среднем цены на препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), выросли на 1,1%.
- В Казани повысили значение максимальных размеров дохода граждан, претендующих на статус нуждающихся.
- Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования дела о травмировании школьницы в Татарстане.
- В России в феврале 2024 года снизились цены на газовое и дизельное топливо.
- Малым операторам связи помогут блокировать звонки с подменных номеров.
- По словам председателя Ассоциации фермеров и крестьянских подворий РТ Камияра Байтемирова, урожай зерна за предыдущие годы остается нереализованным и хранится на складах. Из-за невыгодной ситуации и отсутствия перспектив его реализации фермеры Татарстана задумываются об уменьшении посевных площадей в текущем году. Рассматривают также и альтернативы.
- В поселках Казани долгое время не вывозят мусор.
- Казань вошла в пятерку городов по бронированию отелей на майские праздники.
- Выставка цифрового искусства в Казани пройдет с 22 по 31 марта.
Ключевые события 750-го дня специальной военной операции на Украине:
- На Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск улучшено положение по переднему краю, нанесено огневое поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики.
- Отражена контратака 47-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Першотравневое Харьковской области.
- Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
- Кроме того, упреждающими действиями российских подразделений сорвана очередная попытка ВСУ осуществить прорыв на приграничную территорию Российской Федерации в районе населенного пункта Сподарюшино Белгородской области.
- В результате ударов авиации и огня артиллерии уничтожено до 195 военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77 и три инженерных машины разграждения.
- На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Георгиевка, Клещеевка и Невельское Донецкой Народной Республики.
- ВСУ потеряли свыше 240 военнослужащих, три танка и пять автомобилей.
- В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, гаубица М198 производства США, а также орудие FH-70 производства Великобритании. Кроме того, уничтожен склад боеприпасов.
- На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники подразделений 107-й бригады теробороны в районе населенного пункта Тоненькое Донецкой Народной Республики.
- Отражены восемь контратак штурмовых групп 24-й, 47-й, 59-й механизированных, 3-й штурмовой и 78-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Новобахмутовка, Бердычи, Семеновка и Орловка Донецкой Народной Республики.
- Противник потерял до 410 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе БМП Bradley производства США, девять автомобилей, гаубицу Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение и отразили три атаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Владимировка и Старомайорское Донецкой Народной Республики.
- Потери противника составили до 125 военнослужащих, танк, два автомобиля и две гаубицы Д-30.
- На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск «Днепр» улучшено положение по переднему краю, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 118-й механизированной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 23-й бригады нацгвардии и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Высшетарасовка Днепропетровской области и Михайловка Херсонской области.
- Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и два автомобиля.
- Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 108 районах.
- Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 136 украинских беспилотных летательных аппаратов, управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS производства США и четыре снаряда РСЗО «Град».
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 577 самолетов, 269 вертолетов, 15 498 беспилотных летательных аппаратов, 485 зенитных ракетных комплексов, 15 481 танк и другие боевые бронированные машины, 1 238 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8 406 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19 731 единица специальной военной автомобильной техники.
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Нафиса МиннехузинаОбщество
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