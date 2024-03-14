Прокуратура оштрафовала ГИСУ Татарстана на 100 тысяч рублей

Прокуратура Апастовского района Татарстана провела проверку исполнения градостроительного законодательства в деятельности Государственного казенного учреждения «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан» (ГКУ «ГИСУ РТ»).

Выяснилось, что в 2021 году учреждение не предоставило документы о техническом обследовании жилого дома на улице Молодежной в пгт Апастово после консервации и не направило уведомления о возобновлении строительства объекта капитального строительства в Исполнительный комитет Апастовского муниципального района и в Инспекцию государственного строительного надзора Республики Татарстан. Необходимые документы были предоставлены только после вмешательства прокуратуры.

По итогам проверки прокуратура возбудила в отношении учреждения административное дело по ч. 2 ст. 9.5 КоАП РФ (неуведомление уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора федерального органа исполнительной власти о возобновлении строительства после консервации). Правонарушитель был оштрафован на 100 тыс. рублей.

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Артем Гафаров