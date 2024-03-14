Выставка цифрового искусства в Казани пройдет с 22 по 31 марта

С 22 по 31 марта в Казани пройдет выставка NUR NOW, на которой будут впервые представлены работы в жанре цифрового искусства. Работы представят художники из России, Колумбии, Турции, Бразилии, США, Франции и Тайваня.

Как сказано в соцсетях, концепцией выставки стала «Сейчастность» и выражение мироощущения в художественных примитивах.

Выставка будет открыта во время весенних каникул и охватит 26 выставочных залов и 154 проекторов.

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