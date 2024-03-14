В России в феврале 2024 года снизились цены на газовое и дизельное топливо

В феврале 2024 года в России снизились цены на газовое моторное топливо и дизельное топливо. Цены на бензин автомобильный практически не изменились.

Среди строительных материалов на плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные и доски обрезные рост цен составил 2%, на гипсокартон — 1%. Также выросли цены на линолеум (на 0,9%) и еврошифер (на 0,7%), а вот рубероид стал дешевле (-0,5%).

Из прочих непродовольственных товаров изменение цен составило: на свежесрезанные цветы — +5,5%, часы наручные — +2,2%, флеш-накопители USB — +2,1%, ювелирные изделия — +1,8%, туалетную воду, землю для растений — +1,7%, сигареты с фильтром — +1,5%.

Также подорожали велосипеды, мотоциклы, скутеры, кресла детские автомобильные, шины для легкового автомобиля, коляски для новорожденных, триммеры, лампы электрические осветительные, одеяла стеганые, чемоданы, дрова, газеты, альбомы для рисования, наборы фломастеров, полотенца личные, шампуни, кремы для лица, бритвенные станки одноразовые, отдельные виды посуды, мебели, одежды, белья и обуви от +0,6% до +1,4%.

Снизились цены: на машины стиральные (-2,5%), смартфоны и мониторы для настольного компьютера (-1,6%), холодильники и телефонные аппараты стационарные (-1,5%), телевизоры, электропылесосы, компьютеры планшетные, ноутбуки, миксеры, блендеры, смарт-часы, наушники беспроводные, лампы энергосберегающие, тюль, полотна гардинные, гели для душа, отдельные виды одежды, обуви и трикотажных изделий (от -0,4% до -1,1%).

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Нафиса Миннехузина