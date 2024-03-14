Казанский метрополитен будет работать в часы пик с 11 поездами до конца марта

Казанский метрополитен продолжает работу с 11 поездами в часы-пик до конца марта. Это было сделано для большей провозной способности и быстрой разгрузки платформ. Главные преимущества метрополитена — это высокая скорость и регулярность движения поездов.

Ежедневно в утренние (с 07.00 до 09.00) и в вечерние (с 17.00 до 19.00) часы-пик на линии метро запущен одиннадцатый электропоезд с интервалом движения 5 минут. До конца марта специалисты ежедневно мониторят пассажиропоток.

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Нафиса Миннехузина