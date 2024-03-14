Зеленодолец перевел более 3,6 млн рублей в надежде заработать на криптовалюте

В полицию Зеленодольска обратился 37-летний житель села Осиново, который стал жертвой мошенников, предлагающих легкий заработок на криптовалюте.

Потерпевший увидел объявление о возможности легкого и быстрого заработка в одном из мессенджеров в ноябре прошлого года. Он перешел по указанной ссылке и оставил заявку. Через некоторое время с ним связался неизвестный, который предложил получить хороший доход от инвестирования в криптовалюту.

Под предлогом покупки электронных денежных средств мужчина оформил несколько кредитов и перевел деньги на указанные мошенником счета. В общей сложности он лишился более 3,6 миллиона рублей.



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Нафиса Миннехузина