Рустам Минниханов: «Сегодня Республика Татарстан — опорный субъект Российской Федерации»
Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики в преддверии президентских выборов.
Уважаемые татарстанцы!ОбществоВласть Татарстан
15–17 марта состоятся выборы Президента России.
Результат волеизъявления граждан нашей многонациональной страны, безусловно, будет иметь исторический характер, определит вектор развития внешней и внутренней политики государства на долгие годы вперед.
В ближайшие три дня вместе мы выберем будущее нашей страны.
Сегодня Республика Татарстан — опорный субъект Российской Федерации, регион-лидер по основным макроэкономическим показателям и качеству жизни.
Мы строим планы и уверенно движемся вперед. Модернизируем производства и реализуем крупные инфраструктурные проекты. Выполняем все социальные обязательства и создаем возможности для самореализации граждан. Открываем новые объекты и преображаем общественные пространства.
Многое сделано, но немало еще предстоит. Поэтому крайне важно продолжить курс на укрепление Отечества и процветание родной республики.
Татарстан всегда отличался высоким уровнем межнационального и межконфессионального согласия, единения общества, особенно в период испытаний.
В условиях специальной военной операции выборы главы государства станут проявлением консолидации граждан. Мы изберем не только президента страны, но и Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами России.
Особый символизм приобретает слоган избирательной кампании: «Вместе мы сила — голосуем за Россию».
Уважаемые избиратели!
В Татарстане предвыборный период прошел в конструктивной и спокойной обстановке, что свидетельствует о высокой электоральной культуре.
С завтрашнего дня по всей республике откроются более 2,7 тысячи избирательных участков во всех муниципальных районах и городских округах.
Призываю вас, как и прежде, проявить активную гражданскую позицию и сделать ответственный выбор.
Приходите на выборы! Приходите всей семьей!
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