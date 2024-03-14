Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования дела о травмировании школьницы в Татарстане

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан расследуется уголовное дело о халатности, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью человека.

По предварительным данным следствия, 13 марта 2024 года в Дрожжановском районе Татарстана обрушилась крыша крыльца образовательного учреждения. В результате этого пострадала 16-летняя девочка. Она получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.

Председатель СК России поручил руководителю СУ по Республике Татарстан Владимиру Липскому доложить о ходе расследования.

В преступной халатности, повлекшей получение травм 16-летней школьницей, подозревают пока не установленных должностных лиц Дрожжановского района. По факту вчерашнего ЧП возбуждено уголовное дело.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Артем Гафаров