Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования дела о травмировании школьницы в Татарстане
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан расследуется уголовное дело о халатности, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью человека.
По предварительным данным следствия, 13 марта 2024 года в Дрожжановском районе Татарстана обрушилась крыша крыльца образовательного учреждения. В результате этого пострадала 16-летняя девочка. Она получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.
Председатель СК России поручил руководителю СУ по Республике Татарстан Владимиру Липскому доложить о ходе расследования.
В преступной халатности, повлекшей получение травм 16-летней школьницей, подозревают пока не установленных должностных лиц Дрожжановского района. По факту вчерашнего ЧП возбуждено уголовное дело.
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