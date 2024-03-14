В феврале 2024 года в России изменились цены на лекарства и медицинские товары

В феврале 2024 года в России изменились средние цены на различные медицинские товары и лекарственные препараты. В среднем цены на препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), выросли на 1,1%.

Среди них рост от 1,2% до 2,9% зафиксирован у «Сульфацетамида», «Аллохола» и «Метилурацила», «Канефрона Н», «Кеторола экспресс», корвалола, валерианы экстракта и «Синупрета», активированного угля, «Алмагеля» и «Энтеросгеля», «Нафазолина», «Ингалипта», метамизола натрия (анальгина отечественного) и флуоцинолона ацетонида, поливитаминов.

При этом снизились цены на валидол (-0,6%), «Афобазол» и «Магне В6» (-0,4%), «Эргоферон» (-0,2%), «Мидокалм» (-0,1%).

Цены на препараты из перечня ЖНВЛП выросли в среднем на 0,6%. Наиболее заметно выросла стоимость «Ацетилцистеина (АЦЦ)» — на 2,8%, «Глицина» — на 2,1%, «Фуросемида» — на 1,7%, «Ксарелто» — на 1,5%, «Цефтриаксона» — на 1,4%, ацетилсалициловой кислоты (аспирина отечественного) — на 1%, «Супрастина» — на 1%.

Также снизились цены: на «Гриппферон» и «Ингавирин» (-0,7%), натрия хлорид (-0,2%), парацетамол и панкреатин (-0,1%).

Кроме того, в феврале изменились цены и на некоторые другие медицинские товары и перевязочные материалы. Например, цены на вату отечественную выросли на 1,2%, корригирующие очки и шприцы одноразовые — на 0,9%, термометры медицинские электронные стандартные и аппараты для измерения артериального давления — на 0,8%, термометры медицинские безртутные (галинстановые) и бинты — на 0,4%.

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Нафиса Миннехузина