СФ предложил запретить использование кредитных карт и займов в азартных играх

Комитет Совета Федерации по экономической политике предложил запретить участникам азартных игр использовать заемные денежные средства. Эту инициативу поддержали представители федеральных органов исполнительной власти, публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр» и общественных организаций.

Авторы инициативы считают, что граждане, испытывающие пристрастие к азартным играм, теряют контроль над собой и стремятся «отыграть» проигранные деньги с помощью кредитов и займов. Это негативно отражается на добросовестных участниках финансовой системы и увеличивает долю неплатежеспособных клиентов.

Кроме того, авторы инициативы предлагают запретить букмекерским конторам и тотализаторам принимать ставки от участников азартных игр с использованием кредитных карт. А также ограничить расположение мест проведения азартных игр в непосредственной близости от микрофинансовых организаций.

Эти изменения предлагается внести в Федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Нафиса Миннехузина