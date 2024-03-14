От улицы Меховщиков до Ново-Татарского кладбища в Казани создадут комплексную инфраструктуру

Как стало известно «Реальному времени», на территории, смежной с «Новой Портовой», будут комплексно развивать инфраструктуру. Объект ограничен улицами Меховщиков, Шарифа Камала и Ново-Татарским кладбищем. На территории также расположен автовокзал, по проекту планировки, который останется на месте.

В соответствии с проектом планировки, опубликованном на сайте мэрии Казани, на территории появятся объекты мало- средне- и многоэтажный жилой застройки, общественно-деловые зоны и зоны торговли, объекты культурного, досугового, спортивного и медицинского назначения, а также образовательные учреждения. Предусмотрено озеленение территорий общего и специального назначения.

В документе сказано, что по периметру и на границах кварталах создадут дороги и улицы, а вдоль улиц Меховщиков и Шарифа Камала появятся шумозащитные экраны.

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Аделия Сафина