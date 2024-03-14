В России изменились цены на плодоовощную и рыбную продукцию

В феврале 2024 года в России изменились цены на отдельные виды плодоовощной продукции. По сравнению с предыдущим месяцем сильнее всего подорожал виноград — на 8,1%. Следом идут капуста (+10,4%), огурцы (+8,6%), свекла (+7,3%), морковь (+5,3%) и помидоры (+4,9%). Также увеличились цены на бананы (+2,3%), яблоки (+2,0%), репчатый лук (+4%) и картофель (+1,6%).

Снижение цен зафиксировано на апельсины (-9,8%) и лимоны (-8%).

Кроме того, в феврале изменились цены на прочие продовольственные товары. Больше всего они выросли на масло оливковое и сырки творожные, глазированные шоколадом (+1,8%). На 1,6% увеличилась стоимость сельди соленой, на 1,4% — крупы манной и тортов.

Также выросли цены на говядину, баранину, филе сельди соленое, масло сливочное, соль, овсяные хлопья «Геркулес», мороженое сливочное, кофе в организациях быстрого обслуживания, обед в ресторане, филе рыбное, вино виноградное столовое и говяжью и свиную печень (+1,3%). Стоимость водки выросла на 1,1%, как и цены на йогурты, конфеты мягкие, глазированные шоколадом, горох и фасоль, шоколад, молоко пастеризованное, сметану, кисломолочные продукты, рыбу соленую, маринованную и копченую, крупы овсяную и перловую, пряники, продукцию предприятий общественного питания быстрого обслуживания (сэндвич типа «Гамбургер»), ужин в ресторане, напитки газированные и жевательную резинку (+0,8%).

Подешевели крупа гречневая (-1,5%), мясо кур (-1,2%), окорочка куриные, чай черный пакетированный (-0,9%), пшено (-0,7%), яйца куриные и чай зеленый (-0,6%), маргарин, мед пчелиный, чай черный байховый (-0,3%), свинина бескостная, масло подсолнечное (-0,2%), рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, мясо индейки, кальмары мороженые, вермишель, кофе натуральный в зернах и молотый (-0,1%).

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Нафиса Миннехузина