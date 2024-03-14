В поселках Казани долгое время не вывозят мусор

Фото: Шарафиева Александра

Читатели интернет-газеты «Реальное время» обратились в редакцию с жалобами на невывоз мусора из поселка Нагорный. По их словам, ситуация длится уже длительное время и требует разрешения.

— В поселке Нагорный мусор вывозится крайне нерегулярно, централизованных пунктов сбора мусора у нас нет, (есть контейнеры для сбора крупногабаритного мусора в двух точках на весь поселок и туда тоже контейнеры привозятся крайне редко) плату за вывоз мусора берут постоянно, — сетуют граждане.

Также жильцы рассказали, что в некоторых районах мусор не вывозился с января, а в некоторых, например с улицы Ягодной, с ноября.

— Мусорная машина едет и едет, и никак не доедет. Последний раз забирали в декабре 2023 года. За что, дураки, платим? За неоказанные услуги. Собаки на самовыгуле рвут пакеты и растаскивают мусор, к ним присоединяются кошки, — рассказали пострадавшие.



Как отметили в УК «ПЖКХ», мусоровоз застрял на подъезде в поселок из-за мокрого снега.

— Добрый день! Мусоровоз застрял на ул. Рудная, 8. Находится у вас в поселке уже 1,5 часа. Пока даже спец.техника не может проехать, чтобы вытащить мусоровоз, — ответили на вопрос в соцсетях.



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