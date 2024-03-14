«Только Россия могла организовать такую программу»: в Казань приехали делегаты Всемирного фестиваля молодежи

Гости из 50 стран пообщались с главой Минмола Татарстана и рассказали о своих впечатлениях от России

Фото: Гарифуллина Галия

С 13 по 16 марта в Татарстане проходит региональная программа Всемирного фестиваля молодежи. Вчера в Казань прибыло около 100 делегатов из 50 стран, в том числе Италии, Испании, Аргентины, Швеции, Саудовской Аравии. В Национальной библиотеке РТ с гостями встретился министр по делам молодежи республики Ринат Садыков. О том, какие вопросы задали ему иностранные делегаты и какие впечатления у них оставил фестиваль, — в материале «Реального времени».

«Ваш визит для нас — это знаковое событие»

Перед пленарной сессией с главой Минмола зарубежных гостей ждал квиз на знание Татарстана. Приехавшие в Казань всего несколько часов назад делегаты бойко отвечали на вопросы: узнали по фотографии башню Сююмбике и пересказали печальную легенду о татарской правительнице, назвали символ города — крылатого змея Зиланта, обсудили празднование Сабантуя. Один из вопросов был о том, какой столицей России является Казань. Правильный ответ — третьей — гости назвали, но звучали и такие варианты, как «спортивная», «гастрономическая». Участники даже выучили некоторые слова — «Алга», «Рэхмэт» и «Мин сине яратам» — и станцевали татарские танцы.



Перед встречей с главой Минмола делегаты фестиваля выучили слова «Алга», «Рэхмэт» и «Мин сине яратам» и станцевали татарские танцы. Гарифуллина Галия / realnoevremya.ru

К этому моменту прибыл и Ринат Садыков. «Ваш визит для нас — это знаковое событие, которое, безусловно, останется в истории», — обратился министр к делегатам. Он подчеркнул, что в республике проживают представители 175 национальностей. В своем выступлении глава ведомства рассказал о молодежной политике в регионе: открытии новых центров, детских лагерей и подростковых клубов, помощи молодым семья.

— Многонациональность и поликонфессиональность — это наше достояние и великое богатство. Именно поэтому для нас важно поддерживать международное сотрудничество с молодежью, — заявил Садыков.



Ваш визит для нас — это знаковое событие, которое, безусловно, останется в истории», — обратился Садыков к делегатам. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

У делегатов была возможность задать главе Минмола свои вопросы. К примеру, выпускник старшей школы из Швеции поинтересовался, как он может поступить в казанский университет. Садыков заверил, что гости посетят несколько местных вузов: Казанский федеральный университет, Университет Иннополис и Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. Специалисты индивидуально проконсультируют всех желающих получить образование в Казани.

Гостья из Приднестровья выразила желание создавать с республикой совместные проекты, а студент из Африки хотел узнать о перспективах сотрудничества Татарстана с его родиной. Интересовало делегатов и то, почему и как в республике развивают фиджитал-спорт и какие новые возможности для зарубежных стажировок будут предоставлены российским студентам.



«Буду ждать возможности снова приехать в Россию»

Корреспондент «Реального времени» спросил у зарубежных гостей, какие впечатления оставил Всемирный фестиваль молодежи. Все, с кем удалось поговорить, были в восторге.

— Фестиваль по-настоящему удивительный. Только Россия могла организовать такую программу. Ни одна другая страна не провела бы такое [мероприятие], — сказал Тарик из Бангладеш.

После фестиваля Тарик отправится в Москву, чтобы пройти годичный курс русского языка. Гарифуллина Галия / realnoevremya.ru

На Всемирный форум молодежи в России он приехал не впервые: посетил его и в 2017 году. В этот раз Тарик участвовал в панельных дискуссиях, в том числе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а еще презентовал культуру Бангладеш на выставке.

— Я в России уже шестой раз. Всегда рад приехать сюда, когда есть такая возможность. Я люблю русских людей, русскую культуру, — поделился делегат.

Зато в Казани Тарик раньше не был. Впечатления столица Татарстана оставила положительные:

— Утром у нас была экскурсия по городу. Мы увидели мечеть и церковь рядом — пример настоящей дружбы между людьми, это поразительно.

Русский язык Тарик пока не знает, но после фестиваля отправится в Москву, чтобы пройти годичный курс. А вот 25-летняя Майни из Бразилии приехала в Сочи специально, чтобы попрактиковать русский, который она изучает на родине с бразильским преподавателем.

В Казани Майни восхитило соседство разных культур и религий, а еще девушка оценила татарскую кухню: треугольники, чак-чак и чай с травами. Гарифуллина Галия / realnoevremya.ru

— Я нашла множество друзей из разных стран мира. По-моему, это одна из лучших вещей на свете — знакомиться с новыми культурами и узнавать, как мыслят другие люди. Я посетила дипломатическую сессию и секцию видеоигр — два направления, которые интересовали меня больше всего, — рассказала она.

Первое путешествие в Россию прошло успешно: «Было действительно интересно. Технологии в России впечатляют, архитектура просто великолепна». Как и Тарика, в Казани Майни восхитило соседство разных культур и религий. А еще девушка оценила татарскую кухню: треугольники, чак-чак и чай с травами.

22-летняя Эва живет во Франции, но уже бывала в России, потому что ее мама — русская.

— Я в Казани уже третий раз. Я была рада, когда узнала, что поеду сюда [на региональную программу]. Я была также в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, но Казань нравится больше всего, — сказала она.

«Россия встретила нас очень тепло, программа была обширной и богатой. У меня остались великолепные воспоминания, но грустно, что нужно возвращаться», — сказала Эва. Гарифуллина Галия / realnoevremya.ru

Эва подчеркнула, что будет скучать по России и надеется приехать вновь:

— Фестиваль был прекрасный. Я буду скучать по всем людям, с которыми познакомилась, и мероприятиям, которые мы посещали. Россия встретила нас очень тепло, программа была обширной и богатой. У меня остались великолепные воспоминания, но грустно, что нужно возвращаться. Буду ждать возможности снова приехать в Россию и Татарстан.