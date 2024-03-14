Индекс потребительских цен в России в феврале составил 100,68% по сравнению с январем 2024 года

Согласно данным Росстата, в феврале 2024 года индекс потребительских цен в России составил 100,68% по сравнению с январем этого же года и 101,55% по сравнению с декабрем 2023 года. Для сравнения, в феврале 2023 года эти индексы составляли 100,46% и 101,30% соответственно.

Товары в общем объеме инфляции показали индекс в 100,53% к январю 2024 г. и 101,42% к декабрю 2023 г. При этом продовольственные товары выросли на 0,77% к январскому показателю и на 2,04% к декабрьскому.

Стоит отметить, что плодоовощная продукция показала значительный рост в 3,01% к январю и 10,53% к декабрю. Непродовольственные товары выросли в цене на 0,26% к январю и на 0,73% к декабрю. Базовый индекс потребительских цен составил 100,54% к январю и 101,14% к декабрю.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Нафиса Миннехузина