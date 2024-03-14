Вятский поход: команда Коробченко налаживает связи с Кировской областью

Татарстан и Кировская область создали рабочую группу для расширения межрегиональных связей

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан начинает расставлять приоритеты в межрегиональном экономическом сотрудничестве, сделав ставку на сближение с лояльными регионами. После трехлетнего перерыва представители Татарстана и Кировской области создали рабочую группу по расширению направлений сотрудничества. Детальный план по перезагрузке, скорее всего, будет согласован после президентских выборов, когда главы регионов покажут проценты явки на местах. Пока же «Татнефть» получила гарантии выхода собственной сети АЗС на топливный рынок области, который отличается низкой конкурентностью и высокими ценами.

Татарстанский вояж в Киров

Татарстанская делегация впервые после многолетнего перерыва побывала в Кировской области, остававшейся вне поля интересов республики. На этой неделе в областном Доме правительства прошло расширенное совещание по взаимодействию между Кировской областью и Татарстаном, сообщила вчера вечером пресс-служба Минпромторга РТ в своем телеграм-канале. Перспективные направления названы не были, так как это был, скорее всего, подготовительный технический визит к возможной встрече на высшем уровне, полагают источники «Реального времени». Ведь этим летом Кировская область будет отмечать 650-летие со дня основания Кирова. А пока межрегиональный товарооборот находится на низком уровне — всего 6 млрд рублей по итогам 2022 года.

Организатором поездки выступил Минпромторг РТ, поэтому сборную из специалистов МЗИО, Минэкономики и самого Минпромторга возглавил свежеиспеченный замминистра промышленности и торговли РТ Дмитрий Гуськов, отвечающий за межрегиональные связи, следует из сообщения ведомства. От Кировской области рабочую встречу проводил заместитель председателя областного правительства Алексей Жердев. Он считается одним из близких к губернатору членов правительства, который сопровождает его почти во всех его поездках.

Организатором поездки выступил Минпромторг РТ. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Побьет ли «Татнефть» цены на бензин в Кировской области

Краткосрочный вояж в Киров оказался результативным, и особенно для «Татнефти». Татарстанская нефтяная компания добилась выхода на рынок АЗС, получив возможность построить сразу семь топливных станций. До этого обещание открыть три автозаправки дал губернатор области, подписав соглашение на XXVI Петербургском международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге с ПАО «Татнефть». «Татнефть» подтвердила планы построить первые три заправочных станции на территории Кировской области. Также ей дополнительно предложено четыре земельных участка под строительство АЗС (в Кирове — три участка, в Слободском районе — один), сообщила об итогах пресс-служба Минпромторга РТ. Сейчас компания проводит оценку земельных участков.

Татарстанская нефтяная компания добилась выхода на рынок АЗС, получив возможность построить сразу семь топливных станций. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В настоящее время топливный рынок делят два крупных игрока — холдинговая компания «Движение-Нефтепродукт», имеющая 77 заправок, и ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» с 49 АЗС, из-за чего Кировская область по дороговизне бензина находилась антилидерах среди регионов Поволжья. По этой причине губернатор области Александр Соколов в октябре прошлого года вынужден был направить обращения в прокуратуру Кировской области и региональное управление ФАС РФ с просьбой проверить деятельность продавцов нефтепродуктов из-за высоких цен на бензин в регионе. Впрочем, некоторые депутаты ревниво относились к возможному приходу варягов из Татарстана, заявляя, что розничные цены вряд ли снизятся.

В повестке рабочей группы находится и вопрос по урегулированию конфликтной ситуации вокруг горнолыжного комплекса «Медная гора». Несмотря на политические договоренности между главами Татарстана и Кировской области о разделе границ, работа детской спортивной школы «Олимп», работающей на горнолыжном комплексе, вновь оказалась под угрозой. Ожидается, что к концу следующей недели губернатору представят план урегулирования проблемы.

От переработки молока до строительства цементного завода

Как далеко продвинется экономическое сотрудничество Татарстана с Кировской областью? Где могут быть найдены точки соприкосновения интересов? «У нас есть совместный план сотрудничества на 5 лет (с РТ), — написал в сентябре глава области Александр Соколов после поездки в Казань. Тогда по приглашению Минниханова его команда принимала участие в международном форуме «Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество»: — Обсудили сотрудничество в сфере сельского хозяйства и инвестирования татарстанского бизнеса в переработку молока и строительство тепличных хозяйств. Есть возможности для развития партнерства в этом направлении, — выделил он первое направление. — Другой важный вопрос — взаимодействие в сфере стройки. Ряд местных компаний помогли нам в строительстве физкультурно-оздоровительных комплексов. Сейчас работают по другим федеральным проектам. Правительство Республики Татарстан прогарантировало их качественную и своевременную работу».

Правительство области нацелено на дальнейшее взаимодействие. «Создали рабочую группу по новым инвестпроектам. В частности, изучаем вопрос строительства цементного завода на территории Кировской области», — добавил Соколов. Накануне китайского форума область успела запустить межрегиональные авиарейсы по маршруту Казань — Киров: «Загрузка самолетов практически 100%», — хвалился он.

«Загрузка самолетов практически 100%», — похвалился Александр Соколов. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Пока же экономика области демонстрирует умеренные показатели и частично зависит от госсектора, считают эксперты рейтингового агентства АКРА. Наиболее крупные в регионе предприятия относятся к деревообрабатывающей, металлургической и пищевой промышленности. Здесь располагаются филиал АО «ОХК «Уралхим», АО «Омутнинский металлургический завод», АО «Вятич», ООО «Вятский фанерный комбинат» и немало предприятий «Ростеха». По оценкам агентства, от них поступает около трети налоговых поступлений, пятая часть — от оптовой и розничной торговли. По итогам 2023 года доходы бюджета области составили свыше 111 млрд рублей, что в 2,5 раза меньше, чем у бюджета РТ.

Существенных изменений в диверсификации экономики не происходит, отмечают эксперты АКРА. Экономика имеет сравнительно низкие показатели ВРП на душу населения (47% от среднестранового показателя). Зато положительную динамику ежегодно демонстрирует промышленное производство. По результатам девяти месяцев 2023 года индекс промпроизводства составил 108,7%, что превышает показатели в ПФО и РФ, говорится в отчете АКРА.

От Сабантуя в Малмыже до китайского форума в Казани

Несмотря на экономические различия, главы регионов достаточно часто встречались в 2023 году. Сначала Рустам Минниханов летом посетил Кировскую область, где вместе с Александром Соколовым участвовал в областном Сабантуе в деревне Калинино Малмыжского района. «С Республикой Татарстан у Вятского края исторически сложились крепкие добрые отношения», — говорил тогда глава Кировской области Александр Соколов. Ответный двухдневный визит кировской делегации состоялся осенью на международный форум «Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество».

Рустам Минниханов летом 2023 года посетил Кировскую область, где вместе с Александром Соколовым участвовал в областном Сабантуе. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

«Не дождутся!»

Напомним, что Александр Соколов стал третьим по счету губернатором области за 12 лет — мало где идет такая частная смена. Сначала в 2012 году главой стал молодой и перспективный на тот момент политик Никита Белых. «Можно предположить, что назначение Белых стало неким экспериментом, который должен был показать — представители оппозиции не способны качественно управлять не то что страной, а даже регионом», — отметил недавно областной информационный портал newsler.ru. После его отставки в связи с утратой доверия карт-бланш получил второй губернатор Игорь Васильев, работавший в силовых структурах. Но и тот попал под уголовное преследование, после чего пост занял выходец из администрации президента РФ. «В отличие от двух предшественников, у Александра Соколова был и опыт работы в губернаторском корпусе (3 года на посту замгубернатора Костромской области), и более-менее понимание процессов, происходящих на федеральном уровне (5 лет в структурах администрации президента и Госсовете). Фактически, регион получил «профессионального политика», которому не чужды амбиции», — говорится в обзоре newsler.ru.

В отличие от двух своих предшественников, у Александра Соколова был и опыт работы в губернаторском корпусе. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Правда, недавно появились слухи о том, что после выборов глава региона может перейти в новый состава правительства РФ на министерскую позицию. Сам Соколов опроверг подобный вариант: «Знаете, меня начали провожать отсюда, как только я приехал. <...> Потому что то, что мы делаем, как мы работаем, какую мы объявили непримиримую войну коррупции и глупости, я думаю, далеко не всех устраивает», — заявил он, добавив, что «на всю семью купил билеты в санаторий по маршруту Киров — Минводы — Киров. Так что не дождутся, заверил Александр Соколов.

