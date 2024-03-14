Новости происшествий

11:23 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

СК начал расследование после обрушения крыши крыльца школы в Дрожжановском районе

10:17, 14.03.2024

Следственный комитет России по Республике Татарстан возбудил уголовное дело из-за инцидента в школе Дрожжановского района.

По предварительным данным, 13 марта в результате схода льда и снега обрушилась крыша крыльца. В происшествии пострадала 16-летняя девочка, ее доставили в больницу.

Председатель СК России поручил руководителю СУ по Республике Татарстан доложить о ходе расследования уголовного дела. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Нафиса Миннехузина
ПроисшествияОбщество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также