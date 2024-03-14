СК начал расследование после обрушения крыши крыльца школы в Дрожжановском районе

Следственный комитет России по Республике Татарстан возбудил уголовное дело из-за инцидента в школе Дрожжановского района.

По предварительным данным, 13 марта в результате схода льда и снега обрушилась крыша крыльца. В происшествии пострадала 16-летняя девочка, ее доставили в больницу.

Председатель СК России поручил руководителю СУ по Республике Татарстан доложить о ходе расследования уголовного дела. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

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Нафиса Миннехузина