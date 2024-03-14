Центральный банк прогнозирует пик годовой инфляции в России на второй квартал 2024 года

Первый замдиректора департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган рассказал журналистам, что считает наиболее вероятным период достижения годовой инфляцией максимальных значений во втором квартале 2024 года.

По его словам, весной 2024 года инфляция будет ниже, чем весной 2023-го из-за того, что осенью 2023 года месячные темпы роста были низкими. Но текущие инфляционные процессы соответствуют прогнозу ЦБ на этот год.

При этом Ганган отметил, что текущие темпы роста цен выше цели и Центральный банк внимательно следит за этим показателем.

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Нафиса Миннехузина