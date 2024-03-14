В 2024 году отремонтируют центральную дорогу в Куюках

В 2024 году улицу Овражную в деревне Куюки капитально отремонтируют на участке от Никольской церкви до административных границ Казани. Об этом накануне в разговоре с корреспондентом «Реального времени» рассказал глава Пестречинского района Татарстана Ильхам Кашапов.

Согласно распоряжению кабинета министров, выделили средства в размере 351 млн. После расширения ширина дороги увеличится с 6 до 8 метров, также будет построен тротуар, установлены светофоры, в том числе пешеходный на повороте к ЖК «Светлый» и транспортный — на повороте в 30-й квартал. Один транспортный светофор на этом участке уже существует.

Ремонт дороги начнется при наступлении благоприятных условий, добавил Кашапов.

Ранее глава минтранса Татарстана Фарит Ханифов рассказал, что к концу 2024 года в Казанской, Набережночелнинской и Нижнекамской агломерациях и на региональной сети запланировано отремонтировать около 79 километров автодорог и около 18 километров дорожно-уличной сети. Также будет построено и реконструировано 15 мостов и капитально отремонтировано 13 мостов.

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